Тюменский облизбирком признал выборы губернатора состоявшимися

Главой региона избран действующий губернатор Александр Моор

ТЮМЕНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Тюменской области признаны состоявшимися, главой региона избран действующий губернатор Александр Моор. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в своем Telegram-канале.

"Был утвержден протокол избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов губернатора Тюменской области. Избранным на должность губернатора Тюменской области признан зарегистрированный кандидат Моор Александр Викторович - за него проголосовали 78,77% от числа избирателей, принявших участие в голосовании при явке избирателей 50,72%", - написал он.

Выборы губернатора Тюменской области проходили по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В регионе было задействовано 64 территориальные и 2 005 участковых избирательных комиссии. По данным облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования выявлено не было.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе избрали высших должностных лиц, а в 20 субъектах - депутатов законодательных органов власти.