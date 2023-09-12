"Единая Россия" получила 22 места в муниципальном собрании Мелитополя

Выборы признаны состоявшимися и действительными

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила по итогам выборов в совет депутатов Мелитополя 22 мандата, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Запорожской области.

"Территориальная избирательная комиссия № 2 определила результаты выборов депутатов Мелитопольского городского Совета депутатов первого созыва. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Депутатские мандаты распределились следующим образом: "Единая Россия" - 22 депутата, "Справедливая Россия" - 2 депутата, КПРФ - 1 депутат", - говорится в сообщении.

Ранее председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко сообщала, что по итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий партия "Единая Россия" получила 86,74% голосов избирателей на выборах в муниципальное собрание Мелитополя. За партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" проголосовали 5,79% избирателей, ЛДПР - 2,2%, КПРФ - 5,03%.

По итогам голосования, в муниципальном собрании Бердянска "Единая Россия" получила 18 мандатов, КПРФ и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2 и 1 мандат соответственно.

В Запорожской области в единый день голосования жители региона впервые после вхождения в состав России избирали 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления, в том числе 30 депутатов Мелитопольского городского совета.