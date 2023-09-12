Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее могут открыться до конца года

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров сообщил, что предпринимаются все необходимые усилия

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее могут открыться до конца года. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.

"Мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы завершить работу по обеим странам до конца года. Сейчас очень плотно занимаемся практическими аспектами подготовки к открытию посольств. В большей степени практическая готовность с Буркина-Фасо, чуть в меньшей - с Экваториальной Гвинеей, но все политические решения приняты. Я думаю, что мы сейчас максимально энергично будем решать стоящие перед нами задачи, тем более что этот вопрос интересует не только нас, но и наших партнеров", - отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Озеров уточнил, что нужно иметь в виду технические аспекты. "Надо подобрать помещение, подобрать людей. Это не делается по мановению волшебной палочки. Это работа, которая ведется соответствующими департаментами МИД РФ. То есть это комплексная работа, которая требует значительных усилий от всех наших служб, и она, естественно, идет, мы занимаемся этим на ежедневной основе, - продолжил дипломат. - Но при этом мы исходим из того, что эти решения, которые уже были приняты, необходимо реализовать как можно быстрее в интересах развития наших отношений с Африканским континентом. В первую очередь, с такими дружественными нам странами, как Буркина-Фасо и Экваториальная Гвинея".

По словам Озерова, африканские партнеры тоже напоминают о том, нужно двигаться на этом направлении быстрее. "Рассчитываем, что с учетом позитивных итогов саммита Россия - Африка нам удастся достаточно оперативно претворить эти планы в жизнь", - резюмировал он.