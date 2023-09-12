Виктор Бут получил мандат в Заксобрание Ульяновской области

Мандат получен по партийному списку ЛДПР

УЛЬЯНОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Виктор Бут, являющийся членом ЛДПР, получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Виктор Бут получает мандат по итогам выборов по партийному списку", - отметили в пресс-службе.

По итогам выборов в областной парламент партия "Единая Россия" получила 11 из 18 мандатов по партийным спискам, еще 16 из 18 мандатов кандидаты от этой партии получили по одномандатным муниципальным округам. По партийным спискам по одному мандату получили "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ - три и ЛДПР - два. Еще по одному депутатскому мандату по муниципальным одномандатным округам получил представитель ЛДПР Дмитрий Грачев и самовыдвиженец Сергей Моргачев.

По данным избирательной комиссии региона, партия "Единая Россия" получила 49,91% голосов, КПРФ набрала 15,96%, ЛДПР - 13,56%. "Коммунисты России" - 7,52% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,15%, партия "Новые люди" получила 4,48% голосов.