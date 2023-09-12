МИД РФ: турбулентность в странах Африки связана с падением авторитета Парижа и Лондона

Посол по особым поручениям дипведомства Олег Озеров отметил, что "в целом происходит перераспределение силы, мощи, потенциала между западным миром и тем, что западники сами называют глобальным Югом"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Политическая нестабильность в отдельных странах Африки связана с падением авторитета Франции и Великобритании. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

Комментируя заявления в западных СМИ о том, что нестабильность в странах Африки якобы связана с прошедшим саммитом Россия - Африка, он отметил: "Это, я думаю, нам больше приписывают наши западные партнеры".

"Нынешняя турбулентность связана со сложными политическими и экономическими процессами в этих странах. И в значительной степени [связана] с падением авторитета бывших колониальных стран-метрополий, таких как Франция, Великобритания и других, которые в течение длительного времени имели очень прочные позиции. Сейчас они эти позиции стремительно теряют", - указал Озеров.

"Но теряют они их не из-за того, что в России саммит прошел, а из-за того, что в целом происходит перераспределение силы, мощи, потенциала между западным миром и тем, что западники сами называют глобальным Югом", - добавил он. Дипломат пояснил, что под глобальным Югом подразумеваются и восточные страны, и самые разные страны Азии и Африки, а также государства Латинской Америки.

По его словам, снижение влияния западных метрополий приводит к тому, что "многие режимы, которые раньше ориентировались на старые колониальные державы, теряют поддержку собственных народов". "Поэтому нужно смотреть на эти процессы очень внимательно и видеть подоплеку. Реальную подоплеку, а она отнюдь не состоит во вмешательстве России", - подчеркнул Озеров. Он напомнил, что Москва твердо заявила о том, что она не вмешивается в процессы, происходящие в африканских странах.

"Другой вопрос, что если к нам обращаются за помощью, почему мы не должны на нее откликнуться? Это два разных сюжета, которые очень любят смешивать на Западе. А мы их разделяем. Есть вопросы, связанные с тем, как происходит смена власти в этих странах - безусловно, Россия выступает за демократический путь, выборы и так далее - но при этом мы понимаем те глубинные причины, которые ведут к вот этой, как вы сказали, турбулентности", - заключил посол по особым поручениям МИД РФ.