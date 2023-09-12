Умер бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий

Ему было 59 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Петербурга, курировавший сферу ЖКХ, Анатолий Повелий умер в возрасте 59 лет, в последнее время он боролся с тяжелой болезнью, сообщили в пресс-службе Смольного. Соболезнования в связи с утратой выразил губернатор города Александр Беглов.

"Ушел из жизни Анатолий Анатольевич Повелий - человек, безраздельно преданный Отечеству и нашему городу. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог. Анатолий Анатольевич был в высшей степени ответственным, надежным, компетентным руководителем. Многие годы он занимал ответственные посты в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга", - приводят в пресс-службе слова губернатора.

Соболезнования в телеграм-канале также выразил депутат Госдумы, руководитель отделения партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге Сергей Боярский. "[Анатолия Повелия] всегда отличали принципиальность, верность долгу и стойкость, а силе духа и жизнелюбию Анатолия Анатольевича мы могли только учиться", - написал Боярский.

Повелий с 2021 по 2023 год занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечал за развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В сентябре 2023 года назначен на пост советника губернатора Петербурга.