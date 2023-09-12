12 сентября, 10:06

Справороссы в осеннюю сессию внесут в Госдуму новую версию закона о культуре

По словам лидера партии Сергея Миронова, это будет полностью переформатированный документ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию новую версию закона о культуре в РФ. Об этом сообщил лидер справороссов Сергей Миронов в ходе Международного антифашистского форума.

"В осеннюю сессию наша фракция внесет [в Госдуму] новый, полностью переформатированный закон о культуре в Российской Федерации", - сказал он.

Миронов пояснил, что проект разрабатывает общественное движение "Культурный фронт" под руководством депутата фракции Николая Бурляева. 

Теги:
Миронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия - За правду"
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