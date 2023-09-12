В СФ в ближайшее время ждут сенаторов от заксобраний Запорожья и Херсонщины

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что выборы в России прошли успешно и демократично

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выборы в России прошли успешно и демократично, в Совете Федерации ждут появления коллег от законодательных органов Запорожской и Херсонской областей в самое ближайшее время. Об этом председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко написала в Telegram-канале.

"Выборы-2023 состоялись. Прошли успешно, демократично, в соответствии с законом. В том числе впервые - в новых субъектах Федерации. И в самое ближайшее время мы ждем появления коллег - сенаторов от законодательных органов Запорожской и Херсонской областей", - отметила спикер Совфеда.

Матвиенко выразила уверенность в том, что региональные парламенты, которые будут сформированы, не станут затягивать с наделением полномочиями своих сенаторов. "Рассчитываем на их эффективную работу в том числе в рамках Совета по интеграции новых регионов, который начнет действовать уже в эту осеннюю сессию", - подчеркнула глава Совфеда.

Легитимность выборов

Результаты выборов в четырех новых регионах имеют самый высокий уровень легитимности и в очередной раз подтверждают итоги референдума о вхождении в состав России, заявила спикер Совета Федерации.

"Считаю, результаты голосования в четырех новых регионах имеют самый высокий уровень легитимности и, бесспорно, еще раз подтверждают сделанный ими ранее исторический выбор - быть частью Российской Федерации", - написала она.

Отдельно спикер СФ поблагодарила "поистине героических жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, для которых это был первый опыт участия в общероссийском избирательном процессе".

Матвиенко отметила, что на выборах в новых регионах была рекордная явка, несмотря на непростую ситуацию. "Рекордная явка, несмотря на особые, мягко говоря, условия голосования, убедительно показала - Россия приросла, прежде всего, не территориями, а гражданами. Активными, неравнодушными, ответственными. Которые даже под обстрелами и колоссальным информационным давлением Запада не побоялись выразить свою волю", - заключила она.

Матвиенко также назвала актом общенациональной благодарности учреждение Дня воссоединения новых регионов с Россией.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Выборы в новых регионах РФ прошли при высокой явке избирателей. В ДНР она превысила 76%, в ЛНР - 72,5%, в Запорожской и Херсонской областях составила более 66% и 65% соответственно.