Мосгоризбирком утвердил итоги выборов мэра столицы

Сергей Собянин набрал 76,39% голосов, Леонид Зюганов - 8,11%, Борис Чернышов - 5,61%, Владислав Даванков - 5,34% и Дмитрий Гусев - 3,93%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов мэра столицы. Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома, передает корреспондент ТАСС.

"Жалоб, ставящих под сомнение итоги, в адрес Московской городской избирательной комиссии не поступило. Таким образом, в соответствии с частью 13 статьи 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича", - сказала в ходе заседания глава комиссии Ольга Кириллова.

Протокол и сводная таблица Мосгоризбиркома были подписаны председателем и каждым присутствующим членом комиссии в двух экземплярах около 14:25.

Кириллова уточнила, что голоса между кандидатами распределились следующим образом: Сергей Собянин - 76,39% (2,4 млн) голосов, Леонид Зюганов - 8,11% (265,3 тыс.), Борис Чернышов - 5,61% (183,5 тыс.), Владислав Даванков - 5,34% (174,8 тыс.), Дмитрий Гусев - 3,93% (128,7 тыс.). Явка избирателей составила 42,5%.

Ранее глава комиссии отмечала, что на выборах мэра Москвы в 2018 году явка составляла 30,9%. Тогда Собянин набрал 70,1% голосов.

Очное и дистанционное голосование проходило в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирали депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. Москвичам предлагалось сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Как уточнили в Мосгоризбиркоме, в трехдневном голосовании приняли участие более 3,325 млн из более 7,7 млн избирателей, более 2,7 млн из них сделали свой выбор дистанционным образом.