Самарский облизбирком признал выборы главы региона состоявшимися

Избран действующий губернатор Дмитрий Азаров

САМАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Избирком Самарской области признал выборы главы региона состоявшимися, избран действующий губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Вадим Михеев на заседании комиссии во вторник.

"Избирательная комиссия Самарской области постановила: первое - признать выборы губернатора Самарской области состоявшимися и действительными, второе - считать избранным на должность губернатора Самарской области Азарова Дмитрия Игоревича, получившего 1 086 187 голосов избирателей, что составляет 83,83% голосов избирателей, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - сказал он.

Выборы губернатора Самарской области проходили с 8 по 10 сентября включительно. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от КПРФ Алексей Лескин набрал 6,73% голосов, Александр Степанов от ЛДПР - 4,28%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%.

До этого выборы губернатора Самарской области проходили в 2018 году в течение одного дня. Тогда итоговая явка составила 48,05%, за Азарова проголосовали 72,63% избирателей.