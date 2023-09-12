Большинство мандатов муниципальных депутатов в Новой Москве получили кандидаты-единороссы

Явка на муниципальных выборах в этом году была сопоставимой с явкой на выборах мэра, в которых приняли участие 42,5% избирателей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Большинство мандатов на выборах муниципальных депутатов в Новой Москве получили кандидаты от партии "Единая Россия". Об этом сообщил в ходе заседания Мосгоризбиркома секретарь комиссии Владимир Попов.

"Кампания по выборам в советы 13 муниципальных образований [Новой] Москвы <…> подошли к финишу. Территориальные комиссии итоги подвели, определили результаты, <…> все протоколы введены в ГАС "Выборы", нигде зависших результатов нет. <…> [Всего] 162 мандата, которые разыгрывались, распределились следующим образом: один кандидат от партии "Новые люди", один кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", шесть самовыдвиженцев и 154 кандидата от партии "Единая Россия", - сказал Попов.

Он также отметил в беседе с ТАСС, что явка на муниципальных выборах в этом году была сопоставимой с явкой на выборах мэра, в которых приняли участие 42,5% избирателей.

Очное и дистанционное голосование проходило в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирали депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. Москвичам предлагалось сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Как уточнили в Мосгоризбиркоме, в трехдневном голосовании приняли участие более 3,325 млн из более 7,7 млн избирателей, более 2,7 млн из них сделали свой выбор дистанционным образом.