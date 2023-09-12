Захарова: Россия надеется на стабилизацию в Карабахе и запуск диалога Баку и Степанакерта

По словам официального представителя МИД РФ, Россия рассчитывает, что в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован Лачинский коридор

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москва предпринимает последовательные шаги для урегулирования сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, рассчитывает на стабилизацию в регионе и создание условий для запуска диалога Баку и Степанакерта. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с российской гуманитарной помощью населению Нагорного Карабаха

"Российская сторона предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, - отметила дипломат. - Рассчитываем, что таким образом гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе будет стабилизирована, а нормальная жизнедеятельность местного населения восстановлена. Это, в свою очередь, создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом и возобновления ритмичной работы по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов по нормализации армяно-азербайджанских отношений".

По словам Захаровой, Россия рассчитывает, что в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован Лачинский коридор.

Дипломат отметила, что 12 сентября в Нагорный Карабах была поставлена партия российской гуманитарной помощи, нуждающимся было передано порядка 15 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и постельных принадлежностей. "Ожидаем, что с учетом достигнутого ранее понимания в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован также Лачинский коридор, и затем гуманитарная помощь будет поступать в регион беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе", - говорится в комментарии.