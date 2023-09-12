Эксперт: Китай готов нести издержки в связях с США ради сотрудничества с Россией

Так Пекин "показывает свою способность проводить независимую внешнюю политику", отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Китай, поддерживая дружеские отношения с РФ, демонстрирует, что он готов нести издержки в связях с США ради сотрудничества с Москвой. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Сотрудничая с Россией в своих интересах, Китай все же сознательно идет нам навстречу, принимая на себя определенные политические издержки, связанные с возможным ухудшением отношений с США. То есть он этим показывает свою способность проводить независимую внешнюю политику, и этим он, собственно, и ценен для нас в качестве партнера", - отметил он.

Комментируя сказанное Путиным относительно Китая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), эксперт указал, что слова президента соответствуют всем сделанным ранее заявлениям и документам. "Российско-китайские отношения прошли со времени своей нормализации длительный путь развития. В некоторые периоды они не сопровождались какими-то особыми отношениями лидеров, как это было в период правления в Китае Ху Цзиньтао. В некоторых периодах такие отношения имели место. Это мы наблюдаем сейчас, когда, действительно, у Путина и Си Цзиньпина хорошие личные отношения", - добавил специалист.

Собеседник агентства обратил внимание, что личные отношения двух лидеров способствуют быстрому решению любых спорных вопросов. "В практике наших отношений уже не раз было, когда компании или государственные ведомства заходили в тупик при согласовании проектов, это поднималось на высший уровень и тогда что-то решалось", - подчеркнул он.

Ранее Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что Москва и Пекин не создают военных союзов и дружат не против кого-то, а в интересах своих народов. Он также отметил, что Россия и Китай в торговле исходят из своих интересов, но неправильно говорить, что они не реагируют на запросы друг друга.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.