Эксперт считает, что КНДР не на словах, а на деле демонстрирует свою дружбу с Россией

По мнению политолога-корееведа Александра Жебина, в настоящее время существуют "все условия, чтобы лидеры России и КНДР обсудили сложившуюся в мире обстановку"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пхеньян в условиях текущей геополитической обстановки демонстрирует свою дружбу с Москвой не на словах, а на деле. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС политолог-кореевед Александр Жебин, комментируя предстоящий визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

"В такое неспокойное и нестабильное время как раз надо укреплять связи с дружественными государствами, и КНДР как раз дружественное государство, которое продемонстрировало свою дружбу не на словах, а на деле, когда голосовало против антироссийских резолюций на площадке ООН, и неоднократно заявляя о том, что оно поддерживает Россию в ее борьбе за отстаивание национальных интересов против агрессии НАТО и пособников этого блока", - сказал специалист, комментируя предстоящий визит лидера КНДР в Россию.

По мнению эксперта, сейчас существуют "все условия, чтобы лидеры России и КНДР обсудили сложившуюся в мире обстановку". "Стало ясно, кто друзья, кто враги, кто колеблющиеся. Те страны, которые выражают понимание целей российской СВО и внешней политики РФ, которая нацелена на построение многополярного мира, поддержание связей с теми странами, которые отстаивают свою независимость, суверенитет", - добавил он.

Широкий диапазон

Жебин обратил внимание на то, что у двух стран есть несколько направлений, которые можно было бы развивать. "Это туризм. Данная сфера практически не затронута в двустороннем взаимодействии. Кроме того, между двумя странами до сих пор нет прямого авиасообщения. Сооружение понтонного моста раньше обсуждалось", - добавил он.

Также по словам специалиста, традиционной сферой сотрудничества является энергетика. "Практически все крупные тепловые электростанции КНДР построены при нашем технико-экономическом содействии. Диапазон нашего экономического и гуманитарного сотрудничества очень широк, и я думаю, что эти темы будут затронуты в ходе визита лидера КНДР", - считает Жебин.