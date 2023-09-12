Глава Минприроды встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

Россия стала первым государством, которое лидер КНДР посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Александр Козлов встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае. Об этом говорится в сообщении Минприроды.

"Лидера Корейской Народно-Демократической Республики [Ким Чен Ына] на станции Хасан в Приморском крае встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Путина отправился с визитом в Россию во второй половине дня 10 сентября на спецпоезде. Судя по опубликованным фотографиям, в поездке его в том числе сопровождают глава МИД Цой Сон Хи, зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бён Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК ТПК Пак Чон Чхон. В то же время официально полный состав делегации на данный момент не разглашался.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни.

Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. В последний раз лидер КНДР формально побывал за границей 30 июня 2019 года, когда в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Республикой Корея и КНДР он встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Сначала демаркационную линию в сторону Севера перешел Трамп, а затем Ким Чен Ын перешел на территорию Южной Кореи.

Предыдущий визит в РФ

До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в период с 24 по 26 апреля 2019 года. В ходе той поездки поезд Ким Чен Ына пересек границу и сначала прибыл на станцию Хасан на юге Приморского края, где лидер КНДР встретился с рядом российских официальных лиц и отведал кусочек приветственного каравая, предварительно макнув его в соль. Там же он посетил Дом российско-корейской дружбы, или, как его еще называют, "домик Ким Ир Сена". Он был построен в 1986 году на границе двух стран возле погранперехода в честь приезда в СССР бывшего тогда лидером КНДР Ким Ир Сена, который также путешествовал на поезде. После этого визита в доме был организован музей.

Затем поезд Ким Чен Ына проехал вдоль границ национального парка "Земля леопарда" и около Уссурийска перешел на ветку Транссибирской магистрали, ведущую к Владивостоку. На вокзале Владивостока Ким Чен Ына встречали красной ковровой дорожкой, однако поезд сначала проехал ее на полметра, из-за чего машинисту пришлось сдавать назад. В городе "Мерседес" лидера КНДР сопровождала охрана, в некоторых местах телохранители бежали, окружив машину.

Путин и Ким Чен Ын тогда обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал их первой личной встречей.