Глава Приморья назвал визит Ким Чен Ына хорошим посылом для развития широких связей с КНДР

Олег Кожемяко встретился с лидером КНДР на приграничной станции Хасан

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что участвовал во встрече лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на приграничной станции Хасан в Приморском крае, и назвал его визит хорошим посылом для развития широких связей с КНДР.

"Встретились с лидером КНДР Ким Чен Ыном. <…> Визит такого уровня - хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР", - написал Кожемяко в свооем Telegram-канале.

По словам губернатора, Ким Чен Ын прибыл в Приморье накануне. После торжественной встречи на станции Хасан прошли переговоры главы КНДР и министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что встреча российского лидера Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни. О предстоящем визите лидера КНДР в РФ сообщило также Центральное телеграфное агентство Кореи. Государственное радио КНДР "Голос Кореи" передало, что Ким Чен Ын 10 сентября во второй половине дня покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Россию с визитом.