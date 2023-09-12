12 сентября, 13:08

Новый посол Словении в Москве вручила замглавы МИД РФ копии верительных грамот

На должность назначили Дарью Бавдаж-Курет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД России Александр Грушко принял нового посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет, которая вручила ему копии верительных грамот. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"12 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял назначенного посла Республики Словения в Москве Дарью Бавдаж-Курет, которая посетила МИД России с протокольным визитом и вручила копии верительных грамот", - указали в дипведомстве. 

Теги:
СловенияРоссияГрушко, Александр Викторович
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