Новый посол Словении в Москве вручила замглавы МИД РФ копии верительных грамот

На должность назначили Дарью Бавдаж-Курет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД России Александр Грушко принял нового посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет, которая вручила ему копии верительных грамот. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"12 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял назначенного посла Республики Словения в Москве Дарью Бавдаж-Курет, которая посетила МИД России с протокольным визитом и вручила копии верительных грамот", - указали в дипведомстве.