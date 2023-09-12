"Единая Россия" получила 20 из 25 мест в муниципальном собрании Луганска

Единороссы набрали 74,42% голосов

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила 20 из 25 мандатов в муниципальном представительном органе Луганска, набрав 74,4% голосов. Об этом сообщила журналистам зампредседателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"По итогам голосования результаты голосования на выборах совета городского округа города Луганска: "Единая Россия" получила 74,42% голосов, получает 20 мандатов; ЛДПР - 9,01% и 2 мандата; КПРФ с результатом 8,29% - 2 мандата; "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,35%, один мандат", - сказала Сумская.

"Новые люди" набрали 1,62% голосов и не прошли в депутаты совета городского округа Луганска.