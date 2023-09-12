Избирком утвердил результаты выборов главы Нижегородской области

Победу одержал действующий губернатор Глеб Никитин, набравший 82,82% голосов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Избирком Нижегородской области на заседании утвердил результаты выборов главы региона, которые прошли с 8 по 10 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"Считать избранным на должность главы Нижегородской области Никитина Глеба Сергеевича, получившего 1 159 013 голосов избирателей, что составляет 82,82% голосов избирателей, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - сказала председатель избиркома Маргарита Красилевская.

Участники заседания единогласно проголосовали за принятие постановления.

Явка на выборах составила 56,01%, в 2018-м году на аналогичных выборах она была 40,52%. Никитин тогда получил 67,75%.