Россия предложила Мьянме создать группу планирования совместных проектов

Как отметил председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков, появление системы взаимных платежей в национальных валютах, в частности, способно повлиять на рост взаимной торговли

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия предложила создать группу планирования ориентированных на долгосрочную перспективу совместных с Мьянмой проектов. Об этом сообщил ТАСС председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков.

Вопросы укрепления и дальнейшего развития российско-мьянманского сотрудничества Поляков обсудил на встрече на полях ВЭФ с правительственной делегацией Мьянмы, в которую вошли заместитель премьер-министра, министр транспорта и связи, генерал Мья Тун У, министр по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Кан Зо, министр промышленности Чарли Тан, министр отелей и туризма Тет Тет Кхайн и управляющая центральным банком Тан Тан Све.

По словам Полякова, группа стратегического экономического планирования Россия - Мьянма займется "выработкой долгосрочных - на срок от 20 лет - планов по объединению усилий и комплексному развитию в Мьянме таких отраслей, как энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, экология, образование, здравоохранение и информационно-коммуникационные технологии".

Стороны отдельно обсудили вопросы создания системы взаимных платежей в национальных валютах. Появление такой системы, как полагает глава Делового совета, способно повлиять на рост взаимной торговли и обеспечить ее поступательный рост как минимум на 50% в год.

"Трудно переоценить значение наличия независимой системы платежей в национальных валютах в современном турбулентном мире, равно как и возможность беспрепятственно обслуживать торговые операции - как между Россией и Мьянмой, так и между Россией и АСЕАН", - подчеркнул Поляков.

"Мьянма и Россия испытывают на себе схожее деструктивное воздействие со стороны отдельных недружественных государств. Самый правильный путь отстаивания наших консолидированных интересов в экономической сфере - усиление работы с неангажированными международными партнерами, а также совместное выстраивание новой торговой, платежной и инвестиционной инфраструктуры. Желание у мьянманской стороны доверительно работать с Россией имеется", - заключил председатель Делового совета Россия - АСЕАН.