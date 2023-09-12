Выступление Путина на ВЭФ и экстренная посадка Airbus A320. Главные события 12 сентября

Выступление Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он затронул темы курса рубля, цен на топливо, демографии и отъезда несогласных из РФ. Также президент предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей. Кроме того, Путин заявил, что для начала мирных переговоров с Украиной необходимо отменить указ Киева о невозможности таких переговоров с Россией и остановить контрнаступление ВСУ.

Экстренная посадка Airbus A320

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, вылетевший по маршруту Сочи - Омск, экстренно сел под Новосибирском. У авиалайнера возникли проблемы с гидравликой. Пилотам удалось посадить борт на пшеничное поле. По данным Росавиации, в самолете находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Отказ во въезде в Данию замглавы Минздрава РФ Салагаю

Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю. Он планировал принять участие в проходящем в Копенгагене региональном совещании Всемирной организации здравоохранения.

Запрет Польши на импорт зерна с Украины

В Польше утвердили постановление, запрещающее ввоз зерновых с Украины в страну после 15 сентября. Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус заявил, что эмбарго будет действовать до тех пор, пока Еврокомиссия не разработает системные решения, защищающие сельское хозяйство соседних с Киевом стран. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава отправила в ЕК ультиматум о продлении запрета на зерно. Также Будапешт и Бухарест сохранят эмбарго на импорт зерна с Украины до конца 2023 года. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь уточнил, что интересы местных фермеров превыше всего.

Конфискация въезжающих в Литву машин

Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что таможенные органы страны будут конфисковывать российские автомобили, въезжающие в Вильнюс. Такое решение приняли в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии применения санкций в отношении РФ. Исключение сделают в том случае, если у владельца автомобиля будут документы, подтверждающие, что он едет транзитом в Калининград.

В Финляндии заявили, что въезд автомобилей с российской регистрацией в Хельсинки по-прежнему разрешен несмотря на заявления Еврокомиссии.