Воронежский облзбирком признал состоявшимися выборы главы региона

Победу на выборах одержал действующий глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Воронежской области на заседании во вторник признала состоявшимися выборы губернатора, прошедшие 8, 9, 10 сентября. Избранным признан действующий глава региона Александр Гусев, сообщается в Telegram-канале областной избирательной комиссии.

"Облизбирком признал выборы губернатора Воронежской области состоявшимися, а их результаты - действительными. Избранным на должность главы региона признан Александр Викторович Гусев", - говорится в сообщении.

По данным облизбиркома, Александр Гусев ("Единая Россия") набрал 76,83% (713 150 голосов избирателей), Андрей Рогатнев от КПРФ - 8,5% (78 914), Павел Большов от ЛДПР - 5,62% (52 212), Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,51% (41 886), Игорь Борисов от "Родины" - 3,23% (30 016). Как уточняется в сообщении, общая явка в области составила 51,08%. На прошлых выборах губернатора Воронежской области 9 сентября 2018 года итоговая явка составила 44,83%.

Выборы губернатора Воронежской области проходили с 8 по 10 сентября - впервые в течение трех дней и с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным облизбиркома, за три дня не поступило ни одной жалобы на функционирование комплекса ДЭГ, этой формой голосования воспользовались более 62,9 тыс. избирателей.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже он был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия", где победил 9 сентября 2018 года, набрав 602 638 голосов избирателей, или 72,52%.