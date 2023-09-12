Бут после избрания депутатом займется развитием промышленности Ульяновской области

Член ЛДПР добавил, что именно в Ульяновске наибольшая концентрация промышленных предприятий, в специфике которых он хорошо разбирается

УЛЬЯНОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Член ЛДПР Виктор Бут, избранный в Законодательное собрание Ульяновской области по партийному списку, сообщил ТАСС, что в качестве парламентария намерен сосредоточиться на развитии промышленных предприятий региона.

"Первостепенная для меня сейчас задача как депутата Законодательного собрания Ульяновской области - через законотворческую деятельность улучшать самочувствие промышленных предприятий региона, и в случае успеха - масштабировать этот опыт на всю Россию. Для этого я уже подготовил конкретные механизмы и инициативы, которые потребуют дополнительной политической поддержки", - сказал Бут.

Он добавил, что именно в Ульяновске наибольшая концентрация промышленных предприятий, в специфике которых он хорошо разбирается. "Например, ульяновский [авиастроительный завод] "Авиастар" я знаю и помню с 90-х годов", - пояснил Бут.

Член партии ЛДПР уточнил, что у него есть сейчас понимание, как поддержать завод. "Есть совершенно живые контакты, механизмы и рычаги, которые я могу и хочу задействовать для этой помощи. И в России, и за рубежом", - подчеркнул он.

По словам Бута, для него поддерживать регионы России через их промышленность - это "понятная миссия". "Только Россия производящая будет Россией сильной, успешной, независимой и стабильной", - подчеркнул он.

На выборах в Законодательное собрание Ульяновской области ЛДПР получила два депутатских мандата по партийным спискам. Кроме того, представитель партии Дмитрий Грачев избрался в региональный парламент по одномандатному округу.