12 сентября, 13:53

Мособлдума рассмотрит кандидатуры в состав правительства Подмосковья

Внеочередное заседание запланировано на 15 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на внеочередном заседании в пятницу рассмотрят представленные губернатором Подмосковья кандидатуры в состав руководства правительства региона, об этом сообщила пресс-служба областного парламента.

"Главным вопросом повестки дня станет согласование кандидатур на должности вице-губернаторов и заместителей председателя правительства. <…> Для согласования кандидатур в ходе заседания пройдет голосование. Согласованной для назначения на должность считается кандидатура, набравшая большинство голосов от установленного числа депутатов", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-службе уточнили, что внеочередное заседание запланировано на 15 сентября.

11 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал обновление кабинета министров региона. 

Теги:
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация