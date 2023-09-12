Избирательная комиссия Ульяновской области признала выборы в регионе состоявшимися

По информации избиркома региона, участие в выборах принял 330 841 избиратель

УЛЬЯНОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Выборы в Ульяновской области, где избирали областной парламент, признаны состоявшимися, их результаты - действительными. Об этом сообщил председатель облизбиркома Юрий Андриенко на заседании комиссии.

"Выборы признаны состоявшимися, их результаты - действительными", - сказал он.

Избирательная комиссия Ульяновской области 12 сентября утвердила результаты выборов Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва. Члены облизбиркома подписали протокол и сводную таблицу по итогам выборов.

Голосование длилось три дня - 8, 9 и 10 сентября. По информации избирательной комиссии региона, участие в выборах принял 330 841 избиратель (34,68%).

По итогам выборов в Заксобрание Ульяновской области партия "Единая Россия" получила 11 из 18 мандатов по партийным спискам, еще 16 из 18 мест кандидаты от этой партии получили по одномандатным муниципальным округам. По партийным спискам по одному мандату получили "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ - три и ЛДПР - два. Еще по одному депутатскому мандату по муниципальным одномандатным округам получил представитель ЛДПР Дмитрий Грачев и самовыдвиженец Сергей Моргачев.

По данным избирательной комиссии региона, партия "Единая Россия" получила 49,91% голосов, КПРФ набрала 15,96%, ЛДПР - 13,56%. "Коммунисты России" - 7,52% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,15%, партия "Новые люди" получила 4,48% голосов.