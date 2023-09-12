Эксперт считает перспективным сотрудничество России с глобальным Югом

Как отметил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, Россия в нынешних условиях будет вынуждена наращивать свое технологическое развитие

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество между Россией и странами глобального Юга, которые становятся локомотивом мирового экономического развития и нуждаются в российских разработках, перспективно, указал в беседе с ТАСС член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Таким образом эксперт прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что российский бизнес не должен "наступать на одни и те же грабли" с Западом.

"У нас есть перспективы [сотрудничества] с глобальным Югом, потому что там наибольшее количество населения, именно там развитие, именно там нужны наши ресурсы, технологии, которые у нас есть, - атомные технологии, военные технологии. <...> Сейчас глобальный Юг становится локомотивом мирового экономического роста. Необходимо пересматривать само понятие "развивающиеся страны". Развивающиеся страны - те, где продолжается развитие, [а] развитые страны окостенели, окаменели в своем чувстве превосходства, быть может, мнимого, не в состоянии развиваться дальше", - сказал он.

Как также отметил аналитик, Россия в нынешних условиях будет вынуждена наращивать свое технологическое развитие, как это было во времена холодной войны. "Отказ от сотрудничества с Западом заставит нас, как и в годы холодной войны, заняться технологическим развитием. Атомный проект, космический, авиационный были возможны потому, что мы не могли приобрести у Запада ни космические ракеты, ни самолеты, создавали все у себя. Сейчас в этой спирали, "геликоиде", мы поднялись наверх и сейчас должны создавать те высокотехнологичные вещи, которые Запад никогда не продаст", - добавил он.

Риски разворота на Юг

Как объяснил Лосев, в сотрудничестве российского бизнеса со странами глобального Юга существуют определенные финансовые риски, связанные в том числе со слабостью валют стран-партнеров. "Валюты наших партнеров достаточно слабые, плохо конвертированы, поэтому нужно выстраивать информационно-финансовую систему, аналог SWIFT, необходимо создавать синтетическую валюту БРИКС, чтобы была возможность балансировать торговлю, чтобы были ликвидные активы", - сказал он.

Кроме того, Лосев отметил наличие конкуренции среди стран региона. "Наша нефть конкурирует с нефтью Ближнего Востока, Венесуэлы, Африки. Наш металл конкурирует с металлом Китая, наша медь конкурирует с медью Чили. Нам также нужно иметь собственный арбитраж, правила торговли", - пояснил эксперт.

При этом он упомянул необходимость выстраивания логистики со странами глобального Юга и отметил, что сегодня Россия прилагает к этому усилия, например, в создании транспортного коридора Север - Юг, а также в проработке маршрутов для торговли с Латинской Америкой. Кроме того, аналитик указал на необходимость развития флота, в том числе для торговли с латиноамериканскими странами и государствами Каспийского региона. "Плюс Северный морской путь, мы видим, как происходит программа строительства ледоколов, - добавил эксперт. - Поэтому для постройки логистики нужно либо предпринимать совместные усилия со странами-партнерами, либо самим серьезно вкладываться в кораблестроение".