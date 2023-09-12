Мособлизбирком утвердил итоги выборов губернатора и довыборов депутата Мособлдумы

Наибольшее число голосов избирателей набрал Андрей Воробьев - 83,68%, на втором месте - Александр Наумов - 6,37%, на третьем - Кирилл Жигарев - 4,82%, на четвертом - Анатолий Никитин - 4,06%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги прошедших на территории региона выборов губернатора региона и дополнительных выборов депутата Мособлдумы. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

В пресс-службе добавили, что в ходе заседания членов Мособлизбиркома был подписан протокол о результатах выборов.

"В Единый день голосования 2023 года на территории Подмосковья состоялись выборы губернатора Московской области. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий наибольшее число голосов избирателей набрал - Андрей Воробьев ("Единая Россия") - 83,68%. На втором месте - Александр Наумов (КПРФ) - 6,37%, на третьем - Кирилл Жигарев (ЛДПР) - 4,82%, на четвертом - Анатолий Никитин ("Справедливая Россия - За правду") - 4,06%, - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что также на территории региона проходили дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу номер 17. Члены Избирательной комиссии Московской области единогласно проголосовали за определение общих результатов. Наибольшее количество голосов набрал самовыдвиженец Михаил Ждан.