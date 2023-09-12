12 сентября, 14:35
Единый день голосования

Избирком утвердил результаты выборов губернатора Красноярского края

Михаил Котюков стал главой региона

КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Красноярского края признаны состоявшимися, избранным главой региона стал Михаил Котюков. Об этом сообщила пресс-служба краевого избиркома.

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"Подписан протокол избирательной комиссии края о результатах выборов губернатора края, составленный на основании 100% протоколов территориальных избирательных комиссий края об итогах голосования. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность губернатора Красноярского края считается Михаил Котюков, получивший 70,21% голосов избирателей, принявших участие в выборах", - сообщили в избиркоме.

Выборы губернатора Красноярского края проходили с 8 по 10 сентября. Главу региона выбирают на пять лет. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКотюков, Михаил МихайловичКрасноярский край
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