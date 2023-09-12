Итоговая явка на выборах губернатора Орловской области составила 55,98%

Региональный избирком признал выборы состоявшимися, а их результаты - действительными

ОРЕЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Орловской области, проходивших с 8 по 10 сентября, составила 55,98%. Проголосовали свыше 337 тыс. человек, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"В голосовании на выборах губернатора Орловской области приняли участие 337 273 избирателя, явка избирателей составила 55,98%", - говорится в сообщении.

Региональный избирком сегодня признал выборы состоявшимися, а их результаты - действительными. На должность губернатора Орловской области был избран действующий глава региона Андрей Клычков, получивший 276 842 голоса избирателей, что составляет 82,09% от принявших участие в голосовании. Согласно данным на сайте ЦИК, кандидат от партии "Новые люди" Светлана Ковалева получила 7,17% голосов, Владислав Числов от ЛДПР - 8,37%.

В области работали 682 избирательных участка. По состоянию на 1 июля в списки избирателей включен 604 151 человек, из них 13 918 могли проголосовать впервые. Предыдущие выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года, в них участвовали пять кандидатов. При явке 57,77% больше всего голосов - 83,55% - набрал Клычков, который был тогда временно исполняющим обязанности губернатора области.