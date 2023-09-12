12 сентября, 15:01

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Боливии взаимодействие страны с БРИКС

Встреча состоялась по просьбе боливийского дипломата

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте обсудили взаимодействие страны с БРИКС.

"В традиционном для российско-боливийских отношений дружественном и конструктивном ключе были предметно обсуждены вопросы развития двустороннего политдиалога, дальнейшие перспективы наращивания инвестиционного и экономического сотрудничества, а также налаживания взаимодействия Боливии с БРИКС", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В министерстве отметили, что встреча состоялась по просьбе боливийского дипломата. 

Теги:
БоливияРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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