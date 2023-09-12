Посол РФ в Душанбе обсудил с представителем генсека ООН ситуацию в регионе и Афганистане

Стороны также обсудили предстоящую встречу глав государств Центральной Азии в Душанбе

ДУШАНБЕ, 12 сентября. /ТАСС/. Посол России в Таджикистане Семен Григорьев провел встречу со спецпредставителем генерального секретаря ООН, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Имнадзе, стороны обсудили ситуацию в регионе и влияние на нее обстановки в Афганистане, а также предстоящую встречу глав государств Центральной Азии в Душанбе.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в регионе в контексте проведения Пятой юбилейной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала 14-15 сентября в Душанбе. Стороны также обсудили влияние обстановки в Афганистане на центральноазиатские республики", - сообщили в посольстве России по итогам встречи.

В дипломатическом представительстве отметили, что посол высоко оценил деятельность центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и пожелал Имнадзе успехов в работе во главе этой структуры.

Ранее замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми сообщал, что во внешнеполитическом ведомстве республики рассчитывают на то, что на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе будет озвучено послание генсека ООН, которое презентует глава офиса по превентивной дипломатии для Центральной Азии.