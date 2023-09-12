Небензя заявил, что Украина в общении с западными союзниками скатилась до угроз и хамства

По словам постпреда РФ при ООН, причиной стали "явные провалы на фронте"

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Представители киевского режима доходят до угроз и хамства даже в контактах с западными странами из-за явных провалов на фронте. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу поставок западного оружия Украине.

"В свете явных провалов на фронте, скрыть которые уже невозможно, у главарей киевского режима, похоже, начали сдавать нервы, - отметил Небензя. - Так, в недавнем интервью журналу The Economist руководитель киевской хунты Зеленский, сетуя на то, что поддержка Украины среди избирателей западных стран стремительно падает, скатился до прямых угроз: "Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена".

Небензя указал, что "сорвался на грубость и глава МИД Украины пан Кулеба", который в ответ на слова своей гостьи министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ее страна пока не приняла решение о поставках дальнобойных ракет Taurus, заявил следующее: "Вы все равно поставите нам ракеты Taurus, это лишь вопрос времени. Я не понимаю, зачем его тратить зря!"

"Мы все, в принципе, уже привыкли к тому, что о Германию на Украине давно вытирают ноги, еще с того времени, как канцлер Шольц стал "обиженной ливерной колбасой", - указал Небензя. - Однако такое хамство в межгосударственных контактах все-таки пока еще встречается довольно редко".