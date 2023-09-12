Небензя посоветовал британскому МО указать на сайте, сколько Challenger подбито на Украине

По словам постоянного представителя России при ООН, многие ведущие эксперты уже в полный голос предупреждают о том, что накачивать киевский режим новыми вооружениями с учетом нерешаемых проблем с логистикой и техобслуживанием не имеет никакого смысла

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Британскому Минобороны следует исправить данные на своем сайте о том, что на Украине якобы не был уничтожен ни один танк Challenger. Такой совет дал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Несмотря на то, что поддержка Украины ее западными спонсорами достигла беспрецедентного уровня, подкрепить ее делами этой стране особо нечем, - сказал Небензя. - Про так называемое контрнаступление, терпящее очевидное фиаско, мы уже сказали. Синим пламенем горит поставленная киевскому режиму техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger".

"Хотели бы подсказать нашим британским коллегам необходимость актуализации информации на сайте вашего министерства обороны. Там по-прежнему указывается, что ни один Challenger не уничтожен на поле боя, - обратил внимание постпред РФ. - На Украине их уже подбито как минимум два, 12 еще где-то катаются, но их ждет та же судьба. Как и американские Abrams или F-16".

По его словам, многие ведущие эксперты уже в полный голос предупреждают о том, что накачивать киевский режим новыми вооружениями с учетом нерешаемых проблем с логистикой и техобслуживанием не имеет никакого смысла. "И западные военные не могут этого не понимать. Следовательно, ими во главу угла ставится не достижение военного поражения России, что по определению невозможно, а нанесение ей как можно большего ущерба, а также максимального загрязнения и урона присоединившимся к нашей стране территориям, - отметил Небензя. - Ровно так же, как в свое время западные колонизаторы применяли тактику "выжженной земли" в Африке и Азии, как они засевали минами и неразорвавшимися боеприпасами обширные районы в Индокитае, Сирии и Афганистане, так сейчас они действуют на юге и востоке Украины".