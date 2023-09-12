МИД РФ заявил, что Москве и партнерам удалось пресечь попытки "украинизировать" работу G20

Россия также подтвердила на саммите намерение оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей, отметили в дипведомстве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия и ее партнеры на саммите Группы двадцати (G20) смогли отразить попытки Запада "украинизировать" повестку встречи. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам саммита.

"Вместе пресекли попытки Запада "украинизировать" работу "двадцаточного" формата, четко отфиксирована множественность вооруженных конфликтов на планете, призывы к их мирному урегулированию путем диалога и дипломатических усилий на основе всей полноты целей и принципов Устава ООН", - отмечается в сообщении.

Россия также подтвердила на саммите намерение оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей. "Российская сторона подтвердила намерение оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей, наращивать экономическую кооперацию с дружественными партнерами из числа стран мирового большинства, особенно по линии ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АСЕАН. В этом плане имеем в виду активно опираться на возможности флагманской внешнеполитической инициативы президента России Владимира Путина - Большого евразийского партнерства", - отметили в дипведомстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, членам "двадцатки" удалось согласовать консенсусом итоговую декларацию саммита, в ней отражены договоренности по широкому спектру вопросов и действий, "включая проблематику продовольствия, климата и энергетики, необходимости реформы международных финансовых институтов, цифровой трансформации и макроэкономической политики". "Важным достижением стали поставленные конкретные задачи в интересах стран глобального Юга. Они касаются усиления веса развивающихся стран в глобальном экономическом управлении, необходимости выполнения развитыми государствами обязательств по финансированию международных климатических усилий в размере $100 млрд ежегодно. Историческим стало решение о включении Африканского союза в число постоянных членов Группы двадцати", - указали в министерстве.

При этом Москва продолжит тесное сотрудничество с индийским председательством в контексте реализации объявленного Нью-Дели намерения провести в ноябре этого года по видеосвязи дополнительную встречу лидеров Группы двадцати. "Рассчитываем также на продуктивную координацию с Бразилией и ЮАР, перенимающими эстафету в "двадцатке", соответственно, в 2024 году и 2025 году, готовы к совместной реализации с ними профильных тематических инициатив, в том числе основанных на отечественном опыте и перспективных достижениях", - резюмировали в дипведомстве.