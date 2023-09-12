Эксперт считает, что победа Трампа на выборах может вызвать внутреннее разобщение Запада

Также она может привести к ослаблению поддержки Украины и санкционному режиму, отметил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году может вызвать внутреннее разобщение Запада, ослабить поддержку Украины и санкционный режим. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Одним из главных позитивных для РФ эффектов прихода к власти Дональда Трампа или других политиков из республиканской партии станет внутреннее разобщение Запада, в результате которого общая целостная поддержка Украины исчезнет, общий западный фронт исчезнет, а это означает ослабление военной поддержки, ослабление санкционной политики", - сказал эксперт.

По его словам, не чувствуя за собой поддержку со стороны Вашингтона, некоторые союзники США, как Южная Корея, "могут прекратить просто поставлять оружие для киевского режима, а европейские страны, столкнувшись с ослаблением их поддержки со стороны Соединенных Штатов, могут снова начать думать о том, чтобы проводить в отношении России менее вызывающую агрессивную политику".

В то же время Суслов выразил уверенность, что представители американского "глубинного государства" "будут всячески вставлять палки в колеса", чтобы не дать следующей администрации президента-республиканца ослабить поддержку Украины и проводить независимую внутреннюю политику. "Если в Конгрессе, либо в Сенате, либо в Палате представителей будет большинство демократов, то моментально посыпятся новые обвинения, будут новые расследования, придумают новую историю с якобы сговором Трампа либо с Россией, либо с кем бы то ни было, вплоть до Ким Чен Ына", - пояснил аналитик. "То есть, "глубинное государство" будет делать все, чтобы парализовать подобные инициативы будущего американского президента", - добавил он.

Отношения с Россией

По мнению Суслова, если Трамп или другой представитель республиканской партии придет к власти по итогам президентских выборов, "ему вряд ли удастся серьезно повернуть американскую внешнюю политику на российском направлении". "Соединенные Штаты будут оставаться привержены своему первенству, защите своей гегемонии, они будут выставлять России условия для какого-то гипотетического сближения, которые они, естественно, не станут выполнять", - указал он.

Специалист считает, что необходимым условием для позитивных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона является "более комплексное изменение в политической системе Соединенных Штатов, которое будет выражаться не только в смене первого лица, но и в ротации "глубинного государства", которое действительно держит американскую внешнюю политику в своих руках". "Но для этого к власти на множественные посты в американской разведке, в правительстве, в экспертном сообществе должны прийти люди, которые не ставят знак равенства между американским первенством и безопасностью, - продолжил Суслов. - Которые готовы к роли Соединенных Штатов как одного из полюсов многополярного мира". "В ближайшее время это не произойдет", - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что принципиальных изменений на российском направлении в политике США не будет, кто бы ни был избран президентом. Он подчеркнул, что нынешние американские власти настроили общество Соединенных Штатов в антироссийском ключе, и переломить эту тенденцию будет очень сложно.