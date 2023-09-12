Глава избиркома Херсонской области заявила, что философски относится к обвинению СБУ

Марина Захарова добавила, что это не первое обвинение, которое предъявляет Служба безопасности Украины в ее адрес

ГЕНИЧЕСК, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила ТАСС, что философски относится к предъявленному ей обвинению в коллаборационизме со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения в коллаборационизме Захаровой, а также ее заместителю Сергею Высотину и секретарю комиссии Ирине Кравченко. Им вменяется в вину организация избирательного процесса в регионе в начале сентября этого года. По статье ок коллаборационизме предусматривается наказание до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Это не первое обвинение, которое предъявляет СБУ в мой адрес, поэтому я отношусь к этому философски", - сказала она.

"Я выполняла задачу, которую поставило передо мной государство, я не считаю себя коллаборантом, потому что я русский человек и живу в России. <…> А что думает СБУ - это плод их личной фантазии", - подчеркнула Захарова.

Захарова, возглавлявшая региональный избирком при проведении референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ в сентябре 2022 года, 6 марта 2023 года назначена главой избиркома области.