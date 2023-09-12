В "Единой России" рассказали, когда завершится формирование органов власти новых регионов

Это произойдет к концу следующей недели, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Процесс формирования органов законодательной и исполнительной власти в четырех новых субъектах РФ завершится к концу следующей недели. Об этом ТАСС сообщил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Сидякин.

В четырех новых субъектах Федерации 8-10 сентября прошли выборы депутатов региональных парламентов, во всех регионах победу одержали единороссы.

"Никто не хочет этот вопрос затягивать, к концу следующей недели все процедуры будут проведены", - сказал Сидякин, отвечая на вопрос о том, когда парламенты новых регионов проведут первые заседания и изберут глав этих субъектов РФ.

Согласно закону о публичной власти в регионах, если уставом субъекта РФ установлено, что высшее должностное лицо там избирается депутатами, президент России представляет трех кандидатов из кандидатур, предложенных имеющими на это право политическими партиями.

В начале августа генсовет "Единой России" предложил президенту кандидатуры от партии на должности руководителей Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Ими стали врио главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По закону депутаты новых созывов заксобраний должны будут провести голосование по избранию глав регионов не позднее чем через 45 дней после единого дня голосования.