12 сентября, 16:37
Единый день голосования

В "Единой России" рассказали, когда завершится формирование органов власти новых регионов

Это произойдет к концу следующей недели, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Процесс формирования органов законодательной и исполнительной власти в четырех новых субъектах РФ завершится к концу следующей недели. Об этом ТАСС сообщил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Сидякин.

Читайте также
Трансляция
Как в России проходил единый день голосования в 2023 году

В четырех новых субъектах Федерации 8-10 сентября прошли выборы депутатов региональных парламентов, во всех регионах победу одержали единороссы.

"Никто не хочет этот вопрос затягивать, к концу следующей недели все процедуры будут проведены", - сказал Сидякин, отвечая на вопрос о том, когда парламенты новых регионов проведут первые заседания и изберут глав этих субъектов РФ.

Согласно закону о публичной власти в регионах, если уставом субъекта РФ установлено, что высшее должностное лицо там избирается депутатами, президент России представляет трех кандидатов из кандидатур, предложенных имеющими на это право политическими партиями.

В начале августа генсовет "Единой России" предложил президенту кандидатуры от партии на должности руководителей Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Ими стали врио главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По закону депутаты новых созывов заксобраний должны будут провести голосование по избранию глав регионов не позднее чем через 45 дней после единого дня голосования. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация