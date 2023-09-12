Небензя заявил, что на Украине начинает процветать торговля органами

Этому способствует часть новых законов в стране, отметил постпред РФ при ООН

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Украинцы все чаще становятся жертвами торговли органами, чему способствует часть новых законов в стране. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Украинцы также становятся жертвами торговли органами, - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу поставок западного оружия Украине. - Свидетельств о том, что в стране процветает черная трансплантология, становится все больше".

Небензя указал, что на Украине даже создается законодательная база, фактически способствующая этому. "Так, с недавних пор действует закон "О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека", согласно которому больше не требуется заверять нотариально письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Удостоверять подлинность подписей не требуется, - отметил он. - По сути, извлекать органы разрешили и у детей. Упрощена процедура изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство своих органов после смерти".

"Судя по всему, украинское государство покрывает кровавый бизнес. Будут ли бить тревогу по этому поводу наши бывшие западные партнеры? Вряд ли", - подытожил Небензя.