Богданов обсудил с послами арабских стран урегулирование палестино-израильского конфликта

Стороны подчеркнули необходимость сдерживания односторонних провокационных шагов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и послы арабских стран обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта и подчеркнули необходимость сдерживания односторонних провокационных шагов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В переговорах приняли участие посол Ливана Шауки Бу Нассар, посол Египета Назих Нагари, посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль, а также представитель Лиги арабских государств Джабер Хамидави и временный поверенный в делах Иорданского Хашимитского Королевства Хамзу Маайта. Встреча состоялась по их просьбе.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по обстановке на Ближнем Востоке с упором на задачи деэскалации напряженности в регионе и урегулирования кризисных ситуаций. При этом основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфликта", - отметили в дипведомстве.

В министерстве подтвердили позицию российской стороны в пользу налаживания устойчивых палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе, "нацеленных на решение комплекса вопросов окончательного статуса и создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем". "Была также подчеркнута необходимость воздерживаться от односторонних провокационных шагов, которые подрывают статус-кво священных мест Иерусалима и способствуют дальнейшему росту напряженности в зоне конфликта", - добавили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что стороны, по итогам встречи, подтвердили неизменный взаимный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия между Россией и ЛАГ по актуальной региональной проблематике.