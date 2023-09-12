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Единый день голосования

"Единая Россия" получила 41 из 50 мандатов в Донецком городском совете

Партия также получила 74 из 90 мандатов по итогам выборов в Народный совет ДНР

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Донецкий городской совет получила 41 из 50 мандатов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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"В сформированном органе власти будет 50 мандатов. В соответствии с выбором дончан представительство политических партий распределилось следующим образом: "Единая Россия" - 75,69% - 41 мандат", - написал мэр.

Он добавил, что ЛДПР (6,98%) получила три мандата, КПРФ (5,52%), "Новые люди" (5,41%) и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (5,11%) - по два мандата.

"Единая Россия" также получила 74 из 90 мандатов по итогам выборов в Народный совет Донецкой Народной Республики, ЛДПР И КПРФ получили по 6, "Новые люди" - 4. "Справедливая Россия - За правду" не прошла 5% порог, потому представители партии не получили ни одного места. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
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