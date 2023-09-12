МИД РФ назвал материал Госдепа об украинских детях откровенной ложью

В ведомстве добавили, что этот материал "можно охарактеризовать как банальную и довольно безыскусную западную пропагандистскую брошюру"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России охарактеризовало материал Госдепа "Кремлевская война против украинских детей" как откровенную ложь.

"Опубликованный Госдепом материал можно охарактеризовать как банальную и довольно безыскусную западную пропагандистскую брошюру. Она рассчитана на неискушенного, ничего не знающего по данной теме читателя, - говорится в сообщении дипведомства. - В ней с помощью откровенной лжи, ссылок на предыдущие уже развенчанные и разобранные фейки, манипуляции с цитатами пытаются вызвать у аудитории, прежде всего, эмоциональную реакцию".

В министерстве добавили, что "этот набор фейков ранее, с подачи киевского режима и обслуживающих его западных пиар-фирм, кочевал из одного ведущего англосаксонского СМИ в другое". "Теперь данную фальшивку официализировали на уровне американского внешнеполитического ведомства", - подчеркнули в МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание, что Россия не имеет программы усыновления детей из зон СВО, информация о тысячах усыновленных детей недостоверна. "Россия никогда не делала секрета из своих действий в интересах украинских детей, оказавшихся на нашей территории. Мария Львова-Белова (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка - прим. ТАСС) на регулярной основе с опорой на цифры и факты доводит, в том числе до международной общественности, информацию о положении детей, эвакуированных из зоны боевых действий, о шагах, предпринимаемых российскими профильными структурами для воссоединения несовершеннолетних граждан Украины с их родственниками", - отметили в министерстве.