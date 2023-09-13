ЦИК РФ подведет окончательные итоги прошедших региональных выборов

Голосовании приняли участие более 45 из 67 млн потенциальных избирателей, а средняя явка составила 43,5%, что является самым высоким показателем с 2017 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Члены Центральной избирательной комиссии на заседании в среду подведут окончательные итоги прошедшего в стране единого дня голосования. Выборы разного уровня - от губернаторских до муниципальных - прошли более чем в 80 регионах, впервые - в четырех новых.

Всего к единому дню голосования в этом году состоялось более 4 тыс. избирательных кампаний, в том числе в 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц с конкурсом 4-5 человек на место, в 20 субъектах РФ - выборы депутатов заксобраний. Всего за голоса избирателей боролось более 81 тыс. кандидатов.

11 сентября председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге о предварительных итогах рассказала, что в выборах приняли участие более 45 из 67 млн потенциальных избирателей, а средняя явка составила 43,5%, что является самым высоким показателем с 2017 года, в прошлом году она составила 35%, в 2020 - 41,17%.

Исторические выборы

В списке лидеров по явке среди регионов значатся четыре новых субъекта РФ. В Донецкой Народной Республике (ДНР) она превысила 76%, в Луганской Народной Республике - 72,5%, в Запорожской и Херсонской областях составила более 66% и 65% соответственно. Во многом это обусловлено тем, что голосование в новых регионах началось еще с 31 августа, когда жители труднодоступных и прифронтовых районов смогли отдать свой голос досрочно до 7 сентября, а также с 1 по 4 сентября - на экстерриториальных участках в 81 субъекте РФ.

Говоря про новые регионы РФ, Памфилова заявила, что прошедшие там выборы были выстраданы их жителями. Само это событие она назвала историческим.

Слова главы ЦИК РФ за период голосования получили подтверждение не раз. Так, 7 сентября члены участкового избиркома получили ранения при обстреле Волновахи (ДНР) Вооруженными силами Украины, а избирательная комиссия Херсонской области несколько раз эвакуировалась из-за ракетной атаки.

В ночь с субботы на воскресенье украинскими дронами был уничтожен один из избирательных участков в Запорожье, пострадавших не было. Памфилова охарактеризовала эту атаку как теракт. Расследованием факта уничтожения участка занялся Следственный комитет РФ.

Высокий интерес к выборам в новых регионах среди местных жителей отметили работавшие там международные эксперты. Более 30 человек прибыли, в частности, из США, Аргентины, Индонезии, Италии, Бразилии, Индии, Исландии, Испании. Они заявили об отсутствии каких-либо нарушений.

Укрепление лидерства "Единой России"

Подводя итоги единого дня голосования в пресс-центре ТАСС секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия одержала уверенную общую победу. На посты глав регионов избрались 19 партийных кандидатов, в том числе Сергей Собянин и Андрей Воробьев, которые были переизбраны на посты мэра Москвы и губернатора Подмосковья.

На выборах в заксобрания регионов и горсоветы административных центров единороссы впервые получили квалифицированное большинство - более 80% мандатов. Также представители "Единой России" победили на довыборах в Госдуму по четырем одномандатным округам. В новых регионах "Единая Россия" также официально стала первой партией с квалифицированным большинством во всех парламентах.

Кто второй

В целом по стране ожесточенная борьба развернулась за место второй партии. Сразу после завершения выборов первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что компартия "уверенно удерживает позиции второй политической силы страны". На прошедших выборах коммунистам удалось удержать два губернаторских поста - в Орловской области переизбрался Андрей Клычков, а в Хакасии, где по состоянию здоровья с гонки снялся единоросс Сергей Сокол, победу вновь одержал Валентин Коновалов.

Однако на следующий день лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его партия "укрепляет тренд второй политической силы в стране". "Наше отставание от коммунистической партии сократилось на 11,73% по сравнению с 2021 годом. Рост можно наблюдать только у двух партий. Это партия власти и ЛДПР", - отметил он.

ДЭГ - это надежно

В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) охватывало 25 регионов, причем в 18 них оно применялось впервые. Согласно данным Минцифры РФ, в ДЭГ на федеральной платформе приняли участие 1 млн 72 тыс. избирателей из 24 регионов, явка составила 88%. Активнее всего голосовали жители Московской и Нижегородской областей, Алтайского края, а также Свердловской и Новосибирской областей.

В московском ДЭГ на выборах мэра столицы приняли участие свыше 2,6 млн человек, среди них - президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Также дистанционно на выборах в Московской области проголосовала и глава ЦИК РФ Памфилова.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что никто из воспользовавшихся федеральной и московской платформами ДЭГ не испытал проблем. За время голосования ресурсы ДЭГ выдержали более 30 тыс. DDoS-атак, в основном они исходили из-за границы. Говоря об использовании ДЭГ на предстоящих президентских выборах, Памфилова заявила, что такая форма голосования будет проводится лишь в тех 30 регионах, у которых такой опыт имеется.