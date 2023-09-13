Захарова заявила, что диалог РФ и КНДР вошел в доковидное русло

Официальный представитель МИД РФ отметила, что контакты между странами развиваются ежедневно

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Контакты России и КНДР вошли в доковидное русло и активно развиваются. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

"Сейчас, за последнее время так или иначе, это взаимодействие входит в такое доковидное русло, - сказала дипломат. - И подчеркну еще раз, что контакты у нас развиваются буквально на ежедневной основе по целому ряду направлений".

"Понимаю, что любой саммит вызывает повышенный интерес, тем более когда речь идет о стране из региона, в котором, к сожалению, есть проблемы, - продолжила Захарова. - Причем проблемы серьезные, многолетние". Дипломат подчеркнула, что Россия занимала активную позицию по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.

Вместе с тем официальный представитель МИД указала, что "при анализе хода саммита, его итогов, нужно не забывать о том, что за этим стоит ежедневное взаимодействие стран по целому ряду областей". Она признала, что сотрудничество было некоторым образом поставлено на паузу из-за пандемии ковида, которая не так просто далась Корейскому полуострову.

"А что касается итогов саммита, надо дождаться его начала, а потом уже анализировать итоги", - заключила Захарова.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

Полный текст интервью будет опубликован 13 сентября.