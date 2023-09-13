Эксперт заявил, что Путин выступлением на ВЭФ пытался снизить остроту ситуации с Арменией

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается спровоцировать конфликт с Москвой

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пытался снизить остроту ситуации с Арменией. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

"Владимир Путин пытается как опытный дипломат от конфликта с руководством Армении уклониться, так как мы понимаем, что те или иные премьер-министры приходят и уходят, а российско-армянские отношения существуют, существовали до и будут после", - отметил эксперт.

Москва, как подчеркнул Новиков, пытается всеми силами уклониться от прямого конфликта с нынешним армянским руководством, которое делает все, чтобы вызвать раздражение РФ и его спровоцировать.

Такой конфронтационный курс премьер-министра Армении, по словам эксперта, понятен. "В ситуации военно-политических и дипломатических неудач, а фактического самоустранения от решения проблем Нагорного Карабаха Пашиняну нужен громоотвод, на который он будет списывать все свои неудачи, - пояснил эксперт. - Судя по его действиям, он выбрал в качестве такого громоотвода Россию".

По мнению аналитика, Пашинян будет продолжать свою линию на провоцирование конфликта с Москвой. "Ему нужен этот громоотвод, чтобы отвести от себя всю ту общественную энергию, которая может возникнуть в результате его провальных военно-политических и дипломатических действий", - заключил Новиков.

Ранее Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме отметил, что не видит какого-либо разворота в российско-армянских отношениях. Он также отметил, что находится в постоянном контакте с премьером Армении Николом Пашиняном.