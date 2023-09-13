Захарова: РФ рассчитывает, что у Армении нет планов рассорить народы двух стран

Официальный представитель МИД РФ отметила, что если у Еревана все же имеются такие намерения, то это будет катастрофично для Армении

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что у руководства Армении нет катастрофичных планов рассорить народы двух стран, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Я искренне надеюсь, что такой цели и задачи ни у кого в руководстве Армении нет. Потому что, на мой взгляд, это было бы катастрофично как раз для Армении", - ответила Захарова на вопрос, может ли Ереван как-то противопоставить народы двух стран.

Официальный представитель МИД напомнила, что исторически Россия "не просто себя проявляла, а переподтверждала в качестве надежного союзника, друга, ближайшего партнера Армении и армянского народа, приходила на помощь в самые тяжелые моменты, поддерживала". Россия также всегда умела радоваться достижениям Армении и принимать ее выбор даже тогда, когда не разделяла какие-то решения, подчеркнула Захарова. "Но принимала, потому что уважала суверенный выбор этой страны", - отметила она.

Дипломат не уверена, что "отказ от такого отношения к Армении пойдет на пользу и [этой] стране, и народу". "Таких отношений не построить ни за год, ни за пять [лет]. Это же историческая база. Это проверенная временем история. Самое главное - это история, идущая от души, от сердец людей. Она не просто конъюнктурна, не просто прописана где-то в программе и спущена людям на реализацию. Так думают люди в нашей стране, они так чувствуют, они с любовью относятся к этой стране, к этому народу", - пояснила Захарова.

"И вот так перечеркивать все… Я искренне надеюсь, что ни у кого подобных планов в руководстве Армении нет", - заключила она.

Полный текст интервью будет опубликован 13 сентября.