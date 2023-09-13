Захарова заявила, что Восточный экономический форум доказал, что Запад сам себя изолировал

Официальный представитель МИД РФ отметила, что к ВЭФ проявляют интерес не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на Ближнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году вызвал большой интерес у бизнесменов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и глобального Юга, в то время как Запад сам себя изолировал, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что на форуме было большое количество иностранных гостей. "Причем самое удивительное, что к форуму на Дальнем Востоке теперь приковано внимание и бизнеса, и экономических операторов не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, например, и Ближний Восток, Персидский залив [интересуются ВЭФ]", - сказала Захарова.

Одновременно с этим, отметила дипломат, "Запад сам себя изолировал". "Еще пару лет назад это казалось невозможным, но у них получилось и это. Поэтому в этих условиях, конечно, форум приобретает особую актуальность", - заключила Захарова.

По ее словам, РФ уже даже не обращает внимание, пытается ли Запад препятствовать проведению ВЭФ или нет. "Мы воспринимаем это как их [Запада] свойство, их качество неотъемлемое. Последний опыт, последних десяти лет точно, это доказывает, поэтому реагировать - уже и особо не реагируем", - добавила официальный представитель МИД.

Также она пояснила, что интерес стран АТР и глобального Юга понятен, потому что они входят в число наиболее динамично развивающихся экономик, в том числе некоторые из этих государств присоединились к расширенному БРИКС. "И, конечно, формирование вот этого самого глобального Юга, по-разному можно называть, имеется в виду не столько даже формирование, он и так существовал, но выход на новые, качественно новые позиции просто меняет баланс сил и расстановку всего в мире", - подытожила Захарова.

Полный текст интервью будет опубликован 13 сентября.