Глава Якутии намерен оставить пост сенатора от исполнительной власти за Егором Борисовым

Как сообщил Айсен Николаев, Борисов способен еще многое сделать в пользу республики

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Пост члена Совета Федерации от исполнительной власти Якутии планируется оставить за действующим сенатором Егором Борисовым. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Якутии Айсен Николаев.

В 2018 году экс-глава республики Борисов был наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти региона.

"От исполнительной власти буду рекомендовать Егора Афанасьевича Борисова. Я считаю, что он способен еще многое сделать в пользу республики, помогал активно, я буду его рекомендовать", - сказал Николаев.

Выборы главы республики проходили с 8 по 10 сентября. По предварительным данным центризбиркома региона, явка на выборах главы республики составила 48,41%, проголосовали свыше 314 тыс. человек. Николаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 75,77% голосов.

Глава Республики Саха (Якутия) избирается сроком на пять лет. Предыдущие досрочные выборы главы Якутии прошли 9 сентября 2018 года, всего явка в республике составила 50,69% (321 536 избирателей). Тогда Николаев одержал победу, получив 71,4% голосов избирателей.

Борисов руководил республикой с сентября 2010 года по май 2018 года. Он начинал трудовую деятельность со слесаря-ремонтника. С 1991 года занимал различные руководящие посты в республике - замминистра сельского хозяйства, первый зампред, зампред правительства республики, министр сельского хозяйства. С 1997 года в течение пяти лет возглавлял Якутский НИИ сельского хозяйства. В 2002-2003 годы - вновь первый зампред правительства, в 2003-2010 годах занимал пост премьер-министра Якутии. Главой региона был утвержден в 2010 году. В 2014 году на досрочных выборах главы республики, за год до истечения полномочий, Борисов набрал более 58% голосов избирателей.