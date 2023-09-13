Новосибирский облизбирком признал выборы губернатора состоявшимися

Наибольшее число голосов набрал выдвинутый "Единой Россией" Андрей Травников

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новосибирской области утвердила и признала состоявшимися результаты выборов главы региона. Наибольшее число голосов набрал выдвинутый "Единой Россией" Андрей Травников, сообщили в облизбиркоме.

"Члены новосибирского облизбиркома признали выборы губернатора Новосибирской области состоявшимися, а их результаты - действительными. Губернатором Новосибирской области избран Травников Андрей Александрович, который получил более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.

Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников набрал 75,72% голосов после обработки всех протоколов. Второе место занял кандидат от партии КПРФ Роман Яковлев с 10,72%. Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев получил 7,14% голосов, Владислав Плотников от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,34%.

Явка на выборах губернатора Новосибирской области составила 31,86%, приняли участие в выборах 695 492 избирателя.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября.