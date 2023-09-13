Президент РФ не раскрывал содержание поездки

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области. Глава государства прилетел сюда из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

Свою поездку на космодром Путин анонсировал, выступая на пленарной сессии ВЭФ. Однако раскрыть ее содержание он отказался. "У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете", - заметил президент.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников написала о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться во Владивостоке с Путиным, а также посетить Москву и космодром Восточный. В Кремле официально анонсировали переговоры двух лидеров в ближайшее время, но их дата и место пока не назывались. Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На станции Хасан в Приморском крае его встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На станции Хасан в Приморском крае его встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также с лидером КНДР провел встречу губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Поездки на Восточный

Предыдущий раз Путин был на Восточном в апреле прошлого года - в День космонавтики. Тогда российский лидер прилетал на космодром вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы двух государств провели здесь переговоры. Помимо этого Путин вручил государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретился с работниками космодрома.

И до этого российский президент не раз бывал на Восточном. Например, в 2021 году он также прилетал в Амурскую область после ВЭФ. Тогда Путин осмотрел космодром, увидел, как идет строительство его второй очереди. После чего прямо на Восточном провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым, где обсудил ситуацию в регионе в целом.

О космодроме

Восточный - первый российский гражданский космодром. Расположен в Амурской области вблизи города Циолковского. Указ президента РФ о создании космодрома подписан в 2007 году, строительство началось в 2012-м.

Первый пуск с Восточного был проведен 28 апреля 2016 года - ракетой-носителем "Союз-2.1а" выведены на околоземную орбиту научно-образовательные спутники "Ломоносов" и "Аист-2Д", а также студенческий наноспутник SamSat-218. Всего с 2016 года и по настоящее время было выполнено 13 пусков.