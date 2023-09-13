Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Президент РФ и лидер КНДР кратко пообщались

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран. Встретили Ким Чен Ына глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и директор департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев. Из поезда Ким Чен Ын со встречающими проследовал мимо почетного караула и сел в свой лимузин, после чего делегация во главе с лидером КНДР направилась на встречу с российскими коллегами.

Глава российского государства прилетел сюда из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме. Лидер КНДР поблагодарил главу российского государства за приглашение и теплый прием.

"Спасибо, что несмотря на свою занятость пригласили нас и тепло приняли", - сказал он в ходе встречи с Путиным на космодроме Восточный.

Президент Россиипризнался, что очень рад новой встрече с лидером КНДР.

"Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений", - обратился президент РФ к лидеру КНДР.

Далее у Путина и Ким Чен Ына состоятся переговоры - как с участием делегаций, так и, возможно, тет-а-тет. Как ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на них будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также будет насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

Лидер КНДР приехал в РФ по приглашению Путина. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Ким Чен Ын прибыл 12 сентября.

Предыдущие контакты

До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча. Лидеры побеседовали как с глазу на глаз, так и с участием делегаций. Путин дал официальный прием по случаю визита своего коллеги из КНДР. По окончании переговоров руководители двух стран ответили на вопросы СМИ.

При этом лидеры контактируют и в других форматах. Так, Путин поздравлял Ким Чен Ына с избранием на пост главы КНДР, а в июле этого года он направил телеграмму по случаю годовщины окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Кроме того, российский президент традиционно поздравляет своего коллегу с Днем освобождения Кореи (15 августа). Ким Чен Ын, по сообщениям из Пхеньяна, также направляет Путину телеграммы в честь праздников и памятных дат (например, Дня России) или в ответ на поздравления.

Кроме того, в июле 2023 года в Пхеньян приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу - он встретился с Ким Чен Ыном, передал ему личное послание и подарок от Путина.

О космодроме

Восточный - первый российский гражданский космодром. Расположен в Амурской области вблизи города Циолковского. Указ президента РФ о создании космодрома подписан в 2007 году, строительство началось в 2012-м.

Первый пуск с Восточного был проведен 28 апреля 2016 года - ракетой-носителем "Союз-2.1а" выведены на околоземную орбиту научно-образовательные спутники "Ломоносов" и "Аист-2Д", а также студенческий наноспутник SamSat-218.